Rainha afirma que Brexit em 31 de outubro é a "prioridade" do governo britânico

O governo do primeiro-ministro britânico Boris Johnson estabeleceu nesta segunda-feira suas prioridades legislativas em uma cerimônia presidida pela rainha Elizabeth II, que apresentou um programa encabeçado pelo Brexit, mas cuja maioria de medidas provavelmente não será promulgada. "A prioridade de meu governo sempre foi assegurar a saída do Reino Unido da União Europeia em 31 de outubro", disse a monarca, pronunciando as palavras escritas pelo Executivo.

Irlanda confia em acordo

Reino Unido e União Europeia (UE) podem alcançar um acordo sobre o Brexit esta semana, afirmou o vice-primeiro-ministro da Irlanda e ministro das Relações Exteriores, Simon Coveney, após um fim de semana de negociações intensas entre as partes. "Um acordo é possível e é possível este mês. Inclusive é possível esta semana, mas ainda não estamos lá", disse Coveney ao chegar a Luxemburgo para a reunião dos ministros das Relações Exteriores da UE.

As discussões acontecem poucos dias antes da reunião de cúpula europeia, que acontecerá em Bruxelas na quinta-feira e sexta-feira, considerada a última oportunidade para evitar uma saída britânica sem acordo. Londres e Bruxelas não chegam a um acordo sobre como evitar, depois do Brexit, o retorno de uma fronteira física entre Irlanda do Norte, uma província britânica, e a República da Irlanda, país membro da UE.