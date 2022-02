Reinado dos dinossauros acabou no outono, diz estudo

publicidade

O reinado dos dinossauros na Terra terminou no outono (primavera no hemisfério norte), com a queda de um asteroide gigante há cerca de 66 milhões de anos, o que levou a uma das maiores extinções de espécies do planeta, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira.

A determinação da estação é importante para ajudar a compreender "como os sobreviventes sobreviveram e depois prosperaram", explicou a sua principal autora, Mélanie Durante, em coletiva de imprensa na terça-feira.

Nunca saberemos, em tal escala de tempo, o ano exato do evento, ocorrido em Chicxulub, na atual Península de Yucatán, no México. O impacto do asteroide, ou talvez um pedaço de um cometa de acordo com um estudo recente, causou uma série de desastres seguidos de convulsões climáticas.

O evento marcou o fim da era cretácea e de seus mestres em terra firme, os dinossauros não-aviários, e no ar, os pterossauros, répteis voadores.

A equipe liderada pela paleontóloga e doutoranda Mélanie Durante e pelo especialista em vertebrados Dennis Voeten, ambos da Universidade Sueca de Uppsala, lança luz sobre o evento com o estudo de fósseis de peixes.

O sítio de Tanis, no atual estado americano de Dakota do Norte, guardou a memória desse apocalipse. Reúne uma população de espécies fossilizadas, a maioria das quais enterrada sob os depósitos da "seicha", uma espécie de maremoto, relata o estudo.

Nesse fenômeno, as ondas de choque do terremoto viajaram em poucas dezenas de minutos mais de 3.000 km, e levantaram as águas de um mar interior que então cruzou a atual América, levando toda a vida em seu caminho.

Inverno "nuclear"

Em Tanis, os cientistas estudaram os restos de três esturjões e três peixe-espátula, usando em particular a análise tomográfica de raios-X de alta resolução do European Synchrotron Radiation Facility (ESRF).

Eles primeiro estabeleceram que os peixes realmente pereceram no episódio da seiche, que foi acompanhado por uma chuva de esférulas de vidro, um verdadeiro dilúvio de areia vitrificada pelo calor do impacto e projetada no ar, antes de cair de volta em terra por grande distâncias.

Os peixes morreram "dentro de 15 a 30 minutos" após o impacto, de acordo com Mélanie Durante. A prova, tiveram tempo de ingerir água suficiente para o dispositivo ESRF identificar esférulas em suas brânquias, mas não o suficiente para chegar ao trato digestivo.

No ESRF, um estudo microscópico da formação óssea dos fósseis permitiu então determinar que essa formação, que ocorre em um ciclo de crescimento anual, estava na primeira etapa de um novo ciclo.

"As células ósseas eram relativamente pequenas, mas estavam começando a crescer novamente, o que coincide com a primavera" (outono no hemisfério sul), explicou Dennis Voeten na coletiva de imprensa.

Uma descoberta confirmada pela análise da concentração nos ossos de um isótopo da molécula de carbono, que aumenta de acordo com a riqueza da dieta planctônica, que também é sazonal. "Os peixes morreram na primavera e o reinado dos dinossauros terminou na primavera", conclui Mélanie Durante.

O impacto, com uma potência equivalente a pelo menos várias dezenas de bilhões de bombas atômicas de Hiroshima, teve consequências para todo o planeta.

De imediato, com a aniquilação de toda a vida próxima e grandes incêndios a grandes distâncias. E a longo prazo, infligindo um inverno "nuclear" por anos: a ejeção massiva de enxofre e poeira formavam aerossóis na atmosfera que causavam chuva ácida e bloqueavam os raios do Sol, reduzindo assim a fotossíntese.

A morte de plantas deixou os herbívoros famintos, como os grandes dinossauros saurópodes. Os cientistas supõem que o desastre atingiu mais severamente a fauna do hemisfério norte, em plena fase primaveril de reprodução e crescimento, do que a do sul, que entrou em fase de repouso e hibernação com a queda para certas espécies.

O evento causou uma "extinção seletiva", segundo Mélanie Durante, que imagina que "para sobreviver ao inverno nuclear era preciso primeiro sobreviver ao impacto, e que as chances eram maiores para quem pudesse hibernar".

O estudo observa a esse respeito que os ecossistemas do hemisfério sul se recuperaram do desastre mais rapidamente do que os do norte.