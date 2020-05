Reino Unido amplia confinamento, mas suspenderá algumas restrições

publicidade

O governo britânico estenderá oficialmente, nesta quinta-feira (7), o confinamento em vigor desde março para combater o coronavírus. Ao mesmo tempo, algumas restrições devem ser levantadas neste fim de semana.

O primeiro-ministro Boris Johnson se reúne hoje com seus principais ministros, após mais de seis semanas de confinamento. A medida está vigente desde 24 de março e já foi prorrogado uma vez, até esta quinta-feira. Johnson, que teve coronavírus e se recuperou, anunciou que divulgará sua estratégia de ação em uma mensagem aos britânicos no próximo domingo.

Ontem, Johnson deu a entender aos deputados que algumas restrições poderiam ser suspensas na segunda-feira que vem, embora repita sua determinação de evitar uma segunda onda de contágio.

"O vírus ainda está em um nível alto. Acreditamos ter superado o pico, mas precisamos estar vigilantes para não criar uma situação em que teríamos um segundo pico mais forte e mais rápido", explicou o ministro responsável pelas questões da Irlanda do Norte, Brandon Lewis, hoje, em entrevista à rede BBC. "Vamos examinar como avançar, de modo a priorizar a saúde das pessoas", acrescentou, pedindo à população para ficar em casa no próximo fim de semana, apesar do bom tempo.

Com 30 mil mortos, o Reino Unido é o segundo país em número de óbitos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo a imprensa britânica, exercícios físicos ao ar livre sem limites de qualquer natureza, piqueniques, ou banhos de sol em parques serão autorizados em breve, desde que seja mantida uma distância de segurança de dois metros entre as pessoas.

Atualmente, a população está autorizada a sair apenas para fazer compras, ir ao médico, ou se exercitar uma vez ao dia.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.