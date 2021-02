Reino Unido baixa de 5 para 4 nível de alerta por coronavírus

publicidade

As autoridades sanitárias do Reino Unido, país mais atingido pela pandemia de Covid-19 na Europa com quase 122.000 mortos, rebaixaram nesta quinta-feira o nível de alerta nacional pelo coronavírus. Até então, o alerta se encontrava no quinto e máximo patamar da escala.

A decisão foi tomada "à luz dos dados mais recentes", afirmaram autoridades médicas das quatro nações que formam o país.

Desde o início do mês, o território se encontra em um terceiro confinamento que deve começar a ser suspendido em 8 de março com a reabertura das escolas.