Reino Unido convoca reunião urgente de ministros da Saúde do G7 sobre variante ômicron

publicidade

O governo britânico, à frente da presidência rotativa do G7, anunciou neste domingo uma "reunião de emergência" com seus ministros da Saúde para tratar da questão da variante omicron do coronavírus. Representantes dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido se encontrarão "na segunda para discutir a evolução da situação" relativa a essa nova variante.

A decisão segue a detecção em vários países europeus de casos relacionados à nova cepa, principalmente na Holanda, Itália e Alemanha. No Reino Unido, a Agência Britânica de Segurança Sanitária (UKHSA) confirmou três casos até agora.

Embora a pandemia da Covid-19 já tenha causado 5 milhões de mortes em todo o mundo desde o final de 2019, a chegada da variante ômicron na semana passada foi considerada "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Como ela foi identificada na África do Sul, muitos países têm fechado suas fronteiras com a África Austral, incluindo África do Sul, Botswana, Zimbabwe, Namíbia, Lesoto, Eswatini, Moçambique, Zâmbia, Malawi e Angola.

Veja Também