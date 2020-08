Republicanos formalizam candidatura de Donald Trump à reeleição

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi oficialmente investido pelo Partido Republicano como candidato à reeleição em 3 de novembro. Sem surpresa, os 330 delegados do Grand Old Party reunidos em Charlotte, Carolina do Norte, indicaram o presidente como seu candidato no primeiro dia da convenção republicana.

Um a um, os representantes republicanos de cada um dos 50 estados americanos, começando em ordem alfabética pelo Alabama, anunciaram seu apoio ao presidente. O limite de 1.276 votos necessários para ganhar a indicação foi ultrapassado pouco depois do meio-dia.

O presidente chegou depois na convenção de Charlotte, ansioso por diferenciar-se de seu rival democrata Joe Biden, recluso em sua residência em Delaware devido à pandemia de Covid-19.

Trump está atrás nas pesquisas, que colocam Biden como favorito, em um momento em que seu governo enfrenta forte pressão pela gestão da pandemia, que deixa cerca de 176.000 mortos no país e uma economia em crise, com milhões de desempregados.

Diferentemente do Partido Democrata, que concluiu a indicação de Biden na quinta-feira e foi majoritariamente virtual, a convenção republicana será marcada por um peso maior das atividades presenciais.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, tomou a palavra durante a votação para defender a reeleição. "Estados Unidos precisa de mais quatro anos de Donald Trump na Casa Branca", disse o vice-presidente.