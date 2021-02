Robô piadista é lançado em hospital para ajudar crianças com Covid-19

publicidade

Um robô de limpeza autônomo capaz de contar piadas está sendo lançado nas enfermarias do Hospital Tunbridge Wells, em Kent, na Inglaterra, na esperança de colocar um sorriso no rosto dos pacientes infantis internados com Covid-19.

O hospital manifestou interesse em alugar dois dos aparelhos para uso em uma enfermaria pediátrica após uma demonstração bem-sucedida na terça-feira. Na ocasião, a máquina deixou o jovem paciente Jimmy Edwards, 9 anos, com um grande sorriso no rosto após contar a piada: "How do trees acess the internet? They log on" ("Como as árvores acessam a internet? Elas se conectam", em português)." "Log on" significa "Conectar" em português, mas a palavra "log", isoladamente, quer dizer "tronco".

Segundo a LionBots, empresa fabricante da Ella, como foi nomeado robô, interage com qualquer pessoa com quem tenha contato, contando "piadas hilariantes e até cantando". Para estabelecer um contato ainda mais humano, os olhos de LED azuis da máquina começam a apertar, e sua cabeça, a balançar, enquanto uma risada brincalhona ecoa de seu sistema de auto-falantes.

O hospital espera ter um robô de limpeza em cada um de seus dois hospitais em um futuro próximo para limpar o chão das principais áreas de recepção. As máquinas serão então implantadas nas enfermarias das crianças nos meses de verão, quando se espera que a tensão diminua, para que possam entreter as crianças.

"Ella colocou um sorriso no rosto de alguns de nossos pacientes mais jovens quando visitou a enfermaria", afirmou a gerente geral assistente do hospital para instalações, Sarah Gray. "O hosptal está atualmente estudando o aluguel de robôs que ajudarão a liberar nossos produtos de limpeza doméstica."