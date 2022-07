Rompimento de geleira deixa seis mortos na Itália

publicidade

Uma avalanche provocada pelo rompimento de parte da geleira de Marmolada, a maior da cadeia montanhosa das Dolomitas, deixou seis mortos e oito feridos neste domingo nos Alpes italianos.

A porta-voz dos serviços de emergência, Michela Canova, informou inicialmente que havia cinco pessoas mortas, mas depois elevou o número para "seis vítimas confirmadas". Também indicou que havia oito pessoas feridas, mas que o balanço "ainda era provisório".

Dois dos feridos foram transferidos para o hospital Belluno, um para Treviso e cinco para Trento, disse a porta-voz, sem fornecer mais detalhes sobre a nacionalidade das vítimas.

O chefe da Defesa Civil da província de Veneto, Gianpaolo Bottacin, informou no Facebook que também havia desaparecidos. O chefe de governo italiano, Mario Draghi, enviou condolências às vítimas e seus familiares.

Helicópteros participavam das operações de resgate e vigilância. A avalanche ocorreu um dia depois que temperaturas recordes de 10°C foram atingidas no topo da geleira.

O rompimento "é uma consequência das condições meteorológicas atuais, ou seja, um episódio de calor precoce, que coincide com o problema do aquecimento global", disse à AFP o professor Massimo Frezzotti, do departamento de ciências da Universidade de Roma 3.

"Pelo que podemos ver nas imagens, o colapso foi importante. Pode-se observar que há muita água, porque o degelo se acelerou nos Alpes. Tivemos um inverno extremamente seco, com déficit de chuvas de 40 a 50% As condições atuais da geleira são características de meados de agosto", pontuou o pesquisador.

Segundo Renato Colucci, especialista em geleiras citado pela agência italiana AGI, o fenômeno "se repetirá", uma vez que, "há semanas, as temperaturas nas alturas dos Alpes encontram-se bem acima dos indicadores habituais".

O local onde parte da geleira se rompeu fica perto de Punta Rocca, no caminho que costuma ser usado para alcançar o topo.

Calor extremo

Imagens registradas de um abrigo mostram como neve e rocha começam a cair da montanha. Outras imagens mostram a avalanche arrastando tudo em seu caminho.

Nas imagens transmitidas pelo serviço de resgate, os socorristas podem ser vistos trabalhando próximo ao local do deslizamento. Helicópteros ajudaram a transportar as vítimas pelo vale até a cidade de Canazei.

O trabalho dos socorristas foi especialmente difícil, pois tiveram que extrair os corpos do meio de gelo e rocha. Uma célula de psicólogos também foi acionada para ajudar os familiares das vítimas.

Segundo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) divulgado em 1º de março, o derretimento do gelo e da neve é uma das dez principais ameaças causadas pelo aquecimento global, que vai perturbar ecossistemas e ameaçar infraestruturas.