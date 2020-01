Secretário de Defesa americano diz que EUA não deixará o Iraque

publicidade

O secretário de Defesa americano, Mark Esper, disse, nesta terça-feira, que os Estados Unidos não vai retirar suas tropas do Iraque, negando que exista uma carta assinada do lado americano anunciando a saída. "Nossa política não mudou. Nós não estamos saindo do Iraque", disse Esper a jornalistas. "Não há carta assinada que eu saiba", acrescentou. Mais cedo, o premiê iraquiano, Adel Abdel Mahdi, disse ter recebido cópias assinadas de uma carta dos Estados Unidos descrevendo os passos para deixar o país.

A existência e o recebimento de uma suposta "carta assinada" foi dada, nesta terça-feira, pelo primeiro-ministro iraquiano Adel Abdel Mahdi. "Não é uma folha que caiu da fotocopiadora [...]. Agora, eles dizem que foi um rascunho [...], mas poderiam ter enviado outra carta de esclarecimento", disse ele, depois que o chefe de gabinete dos EUA indicou, no dia anterior, que a carta em questão era um simples "rascunho [de carta] não assinado" transmitido por "erro".

O Secretário ainda afirmou que o general Qassem Soleimani – assassinado na última sexta-feira durante ataque ordenado pelo presidente Donald Trump – tinha previsto um ataque nos próximos dias. "Acho que o mais certo é dizer dias", disse, quando perguntado a respeito da iminência da ameaça do comandante dos Guardiães da Revolução iraniana, durante coletiva com a imprensa.