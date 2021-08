Segundo brasileiro é retirado do Afeganistão pelo Paquistão

publicidade

O Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira (30) que conseguiu retirar mais um brasileiro do Afeganistão. Foi a segunda retirada bem-sucedida de cidadãos brasileiros junto com suas famílias, que haviam solicitado auxílio do Itamaraty para deixar o país, desde que o Talibã retomou o poder do país.

Na última quinta-feira (26), um dos brasileiros, acompanhado de cinco familiares afegãos, foi levado para a Espanha, após negociações realizadas pelo Itamaraty junto aos governos da Alemanha e da Espanha.

No domingo (29), segundo o Itamaraty, o segundo brasileiro e seus seis familiares afegãos foram transportados até o Paquistão, em operação terrestre conduzida pela Embaixada do Brasil em Islamabad, em coordenação com o governo paquistanês. "Todos se encontram em boas condições de saúde e em segurança", afirmou o Itamaraty em nota.

O Itamaraty informou que segue monitorando a situação dos cidadãos brasileiros que manifestaram interesse em permanecer no Afeganistão, além dos pedidos de afegãos com visto de residência no Brasil, "dentro das possibilidades legais de apoio a estrangeiros".