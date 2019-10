Segundo informante está disposto a testemunhar sobre Trump

publicidade

Um segundo informante está disposto a dar seu testemunho e corroborar as informações sobre a suposta tentativa do presidente americano, Donald Trump, de pressionar seu homólogo ucraniano para obter vantagens políticas e que desencadeou um inquérito de impeachment. De acordo com a ABC News, o advogado Mark Zaid disse que o segundo denunciante é um oficial de Inteligência que "tem conhecimento de primeira mão de algumas das alegações destacadas na denúncia original e foi entrevistado pelos responsáveis por vigiar internamente a comunidade de Inteligência".

Zaid diz que os dois oficiais têm total proteção da lei que visa proteger os denunciantes de serem demitidos em retaliação. Embora esse segundo funcionário tenha conversado com o IG - o escritório interno de vigilância criado para lidar com as reclamações -, essa pessoa ainda não se comunicou com os comitês do congresso que conduzem a investigação.

A existência de um segundo denunciante - particularmente alguém que possa falar diretamente sobre eventos envolvendo o presidente relacionados a conversas envolvendo a Ucrânia - poderia minar a insistência repetida de Trump de que a denúncia original, divulgada em 26 de setembro, era "totalmente imprecisa". A queixa original de sete páginas alegou que Trump pressionou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, para investigar seu rival político, o ex-vice-presiden de Obama, Joe Biden, e o filho de Biden, Hunter, e que oficiais seniores da Casa Branca tentaram "bloquear" todos os registros do telefonema.

O advogado Andrew Bakaj, também representando os denunciantes, twittou no domingo: "Posso confirmar que minha empresa e minha equipe representam vários denunciantes em conexão com a divulgação subjacente de 12 de agosto de 2019 ao Inspetor Geral da Comunidade de Inteligência. Nenhum comentário adicional neste momento". Ele disse que, no momento, há apenas uma queixa apresentada ao inspetor-geral e que inclui informações de ambas as pessoas.