Seis elefantes selvagens morrem afogados na Tailândia

Seis elefantes selvagens se afogaram ao cair em uma cachoeira na Tailândia e outros dois conseguiram se salvar, segundo autoridades do Parque Nacional Khao Yai. Segundo um comunicado do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas da Tailândia, funcionários ouviram o "pedido de ajuda" dos elefantes e, horas depois, encontraram seis corpos no fundo da cachoeira Haew Narok ("O Abismo do Inferno").

Aparentemente, dois outros paquidermes teriam tentado salvar um companheiro que caiu, ficaram presos numa rocha, e acabaram se salvando. Um vídeo mostra um dos enormes animais lutando desesperadamente para retornar ao local onde estava o parceiro.

Os funcionários do parque jogaram alimentos misturados com suplementos nutricionais, na tentativa de aumentar sua energia e dar-lhes força para voltar à floresta. Mais tarde, disseram que os dois haviam sido resgatados, mas estavam extremamente exaustos.

O porta-voz do departamento de parques, Sompoch Maneerat, disse que não está claro o que causou o acidente. "Ninguém sabe ao certo a verdadeira causa do por que de terem caído, mas houve fortes chuvas ontem à noite", disse ele à AFP. A cachoeira permaneceu fechada para os turistas durante o resgate.

O elefante é o animal nacional da Tailândia, mas seu número está reduzido a apenas alguns milhares de espécimes. O desmatamento empurrou a população selvagem para um contato mais próximo com os seres humanos nas últimas décadas, longe de seus habitats naturais.