Sem dados de SP, Brasil registra 69 óbitos e 8,8 mil novos casos de Covid-19 em 24h

Brasil registrou, entre o último domingo (10) e esta segunda-feira, 69 mortes causadas pela Covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta segunda-feira (11). Com os registros, o País atingiu 661.327 vidas perdidas para a doença. A média móvel de óbitos em sete dias foi de 145, ante 159 no último domingo (10) e 194 de média em 1º de abril, há uma semana.

O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou, ainda, 8.803 casos de Covid-19 em 24 horas. Com os números, o total de registros conhecidos e oficiais atingiu 30.161.205 casos desde o início da pandemia. A média móvel de casos ficou em 21.201, ante 22.922 casos de média há uma semana.

O Conass informou que os dados de São Paulo, Estado com maior população, casos e mortes, não foram contabilizados por problemas técnicos nos acessos à base de dados.

