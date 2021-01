Sem revelar conteúdo, Biden confirma que recebeu carta "muito generosa" de Trump

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou em coletiva de imprensa que o ex-presidente Donald Trump deixou uma carta "muito generosa" para ele em uma gaveta do Salão Oval, seu novo escritório na Casa Branca. O conteúdo, porém, não foi revelado.

A "carta na gaveta" é uma tradição da política americana nas transições de poder entre presidentes. Contudo, como Trump sequer compareceu à posse de Biden, havia a suspeita de que ele pudesse romper com mais esse protocolo, hipótese agora descartada por Biden.

Joe Biden foi empossado como 46º presidente da história dos Estados Unidos nesta quarta-feira. A cerimônia, realizada no Capitólio, em Washington, ocorreu com reforço de segurança, por conta dos temores após a invasão no Congresso americano há duas semanas. A maior parte do evento foi realizado de forma virtual, por conta da pandemia de Covid-19 e dos protocolos de distanciamento.

Apesar de deixar o documento para Biden, Trump não compareceu à posse do democrata na tarde desta quarta-feira. Com isso, quebrou uma tradição de mais de 150 anos na democracia americana, já que isto não acontecia desde 1869. Trump se tornou apenas o quarto presidente a não comparecer na posse do seu sucessor.