Senado italiano decidirá nesta terça-feira o calendário da crise

Os líderes dos partidos políticos do Senado italiano não conseguiram chegar a um consenso nesta segunda-feira sobre um calendário para a crise política do país, e optaram por tomar a decisão nesta terça-feira. A ultradireitista Liga de Matteo Salvini, apoiada por seus antigos aliados na coalizão de direita Força Itália (FI), de Silvio Berlusconi, e de extrema direita Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, pressionou para que nesta terça seja votada uma moção de censura contra o governo de de Giuseppe Conte, o que não foi aprovado.

A formação antissistema Movimento 5 Estrellas (M5E), que perdeu inesperadamente o apoio da Liga para governar, foi apoiada, em compensação, pelo Partido Democrático (PD, centro-esquerda), muito dividido sopre o caminho a seguir, e evitaram que a moção seja votada nos prazos que pedem os de direita. O PD está a favor de que Conte compareça simplesmente ante o Senado para uma declaração pública. Na ausência de uma unanimidade entre os líderes dos grupos, os senadores se reunirão às 8h local (13h de Brasília) desta terça para decidir por votação sobre o calendário.

Salvini quer destituir o executivo no mais tardar em 20 de agosto para convocar eleições no início de outubro a fim de capitalizar as pesquisas que dão a ele entre 36% e 38% das intenções de voto. O M5E, que o chama de traidor, pede que o Parlamento aprova de antemão uma drástica redução do número de parlamentares: 345 a menos com relação aos 950 atuais. Um processo complexo de reforma da Constituição que custou vários anos de trabalho ao M5E e cuja última votação estava fixada para 9 de setembro.