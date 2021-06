Senadores russos aprovam lei que abre caminho para excluir opositores de eleições

publicidade

A Câmara Alta do Parlamento da Rússia aprovou nesta quarta-feira, por ampla maioria, uma lei que abre o caminho para proibir que os aliados do opositor detido Alexei Navalny possam disputar as eleições. O projeto votado pelo Conselho da Federação impossibilitaria a participação em eleições dos líderes, apoiadores e membros de entidades "extremistas", uma classificação que a justiça avalia impor às organizações do rival.

O texto foi aprovado por 146 senadores, recebeu um voto contra e uma abstenção. Agora falta apenas a assinatura do presidente Vladimir Putin para que a lei entre em vigor. Em paralelo, um tribunal russo estuda a possibilidade de designar as organizações favoráveis a Navalny como "extremistas", assim como grupos ultranacionalistas, ou religiosos.

Os críticos do Kremlin afirmam que as autoridades russas estão ampliando a repressão da oposição antes das eleições parlamentares de setembro. A nova lei afeta não apenas os líderes das organizações, como ativistas e dezenas de milhares de pessoas que fazem doações.

Os líderes das organizações regionais de Navalny não poderão disputar as eleições parlamentares durante cinco anos. Os membros das organizações e aqueles que ajudaram a financiá-las serão proibidos de apresentar candidaturas durante três anos.

As autoridades russas toleraram durante anos os grupos de oposição, incluindo o movimento político de Navalny, mas os críticos do Kremlin dizem que agora Moscou pretende eliminar qualquer vestígio de dissidência. O opositor, que sobreviveu a um grave envenenamento com um agente neurotóxico de origem russa, cumpre desde fevereiro uma pena de dois anos e meio de prisão por uma condenação por peculato.