Senhor "Brexit NÃO" é candidato às legislativas no Reino Unido

Depois de gritar incansavelmente por dois anos sua oposição ao Brexit ante o Parlamento britânico, Steve Bray, conhecido como "Senhor Brexit NÃO", virou candidato a deputado nas eleições de 12 de dezembro pelo Partido Liberal Democrático.



Bray representará essa sigla que quer anular a saída da Grã-Bretanha da União Europeia no distrito eleitoral de Cynon Valley, no sul de Gales, anunciou seu líder Jo Swinson na noite de terça-feira. "Ele é um ativista apaixonado, é bem conhecido entre os defensores da permanência na União Europeia e tenho certeza de que trará sua energia para a campanha", afirmou Swinson.



Steve Bray, 59 anos, fica em frente ao Parlamento desde setembro de 2017, geralmente por sete horas seguidas, às vezes com um megafone. Usando seu chapéu azul com estrelas douradas, semelhante ao da bandeira europeia, ele distribuiu panfletos com a esperança de convencer os deputados a interromperem o processo de saída.



Bray está ciente da dificuldade de conquistar o distrito eleitoral de Cynon Valley, reduto da deputada trabalhista Ann Clwyd, que votou a favor do Brexit em 2016. Com as eleições de 12 de dezembro, o primeiro-ministro conservador Boris Johnson espera obter uma maioria suficiente para conseguir tirar seu país da União Europeia, mas a aposta permanece muito incerta.