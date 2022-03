Separatistas pró-Rússia reivindicam avanços territoriais no leste da Ucrânia

publicidade

Separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia afirmaram que controlam quase toda a região de Lugansk e mais da metade de Donetsk, depois que Moscou transformou estes territórios em seu principal objetivo militar. "Na manhã de 31 de março de 2022, mais de 90% do território da República Popular de Lugansk foi libertado", afirmou no Telegram o delegado de Relações Exteriores da autoproclamada república.

O líder dos separatistas de Donetsk, Denis Pushilin, declarou na quarta-feira à agência de notícias TASS que "de 55% a 60%" do território da região estava sob controle russo. A AFP não conseguiu confirmar as versões com fontes independentes.

A Rússia reconheceu a independência das duas "repúblicas populares" pouco antes de determinar a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Mas antes do início do que Moscou chama de "operação militar" na Ucrânia, os separatistas controlavam quase um terço destas regiões.

Acompanhe o avanço das tropas russas na Ucrânia a cada dia

Na área de Donetsk, as forças russas cercaram a cidade portuária de Mariupol, onde civis permanecem bloqueados em situação de desespero, com a falta de alimentos, água e medicamentos.

O líder da República da Chechênia (Cáucaso Norte da Rússia), Ramzan Kadyrov, afirmou que entre 90% e 95% de Mariupol está sob controle russo. Kadyrov enviou soldados chechenos a apoiar as forças russas em Mariupol.

Após cinco semanas de combates, Moscou afirmou que se concentraria na "libertação" de Donbass e na terça-feira anunciou que reduziria as atividades na capital Kiev e na cidade de Chernihiv (norte).

Veja Também