Sobe para 53 número de mortos em bombardeio na Líbia

O balanço de um bombardeio contra o Centro de migrantes de Tajura, na Líbia, subiu a 53 mortos e 130 feridos, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS). O ataque aconteceu na terça-feira à noite e teve como alvo um centro de migrantes na periferia de Trípoli, onde estavam quase 600 pessoas. O balanço anterior citava 44 vítimas fatais.



De acordo com a OMS, quase mil pessoas morreram desde o início da ofensiva do marechal Khalifa Haftar contra Trípoli, no início de abril. Além disso, quase 5 mil pessoas ficaram feridas em três meses de combates entre as tropas pró-Haftar e seus rivais do Governo de Unidade Nacional (GNA), reconhecido pela ONU e com sede em Trípoli, informou a OMS, que não detalhou o número de vítimas civis.