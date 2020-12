Suécia fecha escolas de ensino médio por segunda onda de Covid-19

publicidade

As escolas suecas de ensino médio vão fechar por um mês, e as aulas serão ministradas a distância - anunciou o primeiro-ministro Stefan Löfven nesta quinta-feira. A medida foi tomada enquanto a segunda onda da pandemia atinge seu ponto mais alto.

"Fazemos isso para conter os contágios", explicou o chefe de governo, acrescentando que a medida será aplicada de segunda-feira até o reinício das aulas, em 6 de janeiro.

Na primeira onda, as escolas secundárias ficaram fechadas de meados de março a meados de junho. Jardins de infância, escolas de ensino fundamental e estabelecimentos de ensino superior permaneceram abertos, como é o caso hoje.

Em um país que atraiu a atenção com uma estratégia essencialmente não coercitiva, a segunda onda superou as previsões iniciais da autoridade de saúde pública, com pico estimado para meados de dezembro. Com 35 mortes nas últimas 24 horas, o balanço da pandemia é de mais de sete mil óbitos.

Diante do aumento de casos, a Suécia endureceu suas restrições desde novembro, proibindo, especialmente, a venda de álcool depois das 22h e eventos públicos de mais de oito pessoas.