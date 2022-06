Sucessor do McDonald's é inaugurado em Moscou neste domingo

publicidade

Três meses após a suspensão das operações do McDonald's na Rússia, centenas de pessoas foram ao seu famoso ex-ponto de venda na Praça Pushkin, em Moscou, quando o restaurante reabriu neste domingo com um proprietário russo e um novo nome. Em março, o McDonald's interrompeu as operações de seus restaurantes administrados pela empresa na Rússia. Embora alguns administrados por franqueados tenham permanecido abertos, a ação da rede multinacional de fast-food foi uma das respostas mais visíveis de empresas estrangeiras ao envio de tropas russas para a Ucrânia.

Dois meses depois, o McDonald's decidiu deixar a Rússia e vendeu seus 850 restaurantes para Alexander Govor, que detinha licenças para 25 franquias na Sibéria. Govor está se movendo rapidamente para reabrir as lojas fechadas. Foi apenas algumas horas antes da abertura do restaurante Pushkin Square que o novo nome da cadeia russa foi anunciado: Vkusno-i Tochka (período saboroso).

O logotipo é diferente, mas ainda evoca os arcos dourados: um círculo e dois oblongos amarelos - representando um hambúrguer de carne e batatas fritas - configurados em um M estilizado. Como parte do acordo de vendas, cujos termos monetários não foram anunciados, a nova operação concordou em manter todas as 62 mil pessoas empregadas pelo McDonald's antes de sua saída.

