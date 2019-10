Suspeito de atentado na Alemanha foi detido, diz Polícia

publicidade

O suspeito do atentado na cidade de Halle, na Alemanha, foi detido, anunciou a Polícia nesta quarta-feira. "O suspeito foi detido", explicou à AFP um porta-voz da Polícia, segundo quem o homem estava ferido. O ataque contra uma sinagoga nesta cidade alemã deixou até o momento dois mortos e dois feridos graves.

Ao vivo

O autor publicou um vídeo do ataque na plataforma de streaming ao vivo Twitch, informou uma porta-voz do site especializado em e-sports e videogames. "Retiramos esse conteúdo o mais rápido possível e suspendemos todas as contas que publicaram ou republicaram as imagens deste ato abominável", disse a porta-voz à AFP, sem especificar quanto tempo este material esteve disponível on-line. "O Twitch tem uma política de tolerância zero contra condutas de ódio e qualquer ato de violência é levado a sério", disse a porta-voz.

Em março, um supremacista branco transmitiu ao vivo pelo Facebook o ataque lançado contra uma mesquita em Christchurch, na Nova Zelândia, na qual matou 51 muçulmanos. O ato motivou vários governos a exercer pressão nas redes sociais para que impeçam a transmissão de atos violentos em suas plataformas. Plataforma usada sobretudo por jogadores de videogame para demonstrar suas habilidades, o Twitch foi comprado em 2014 pela Amazon, que pagou 970 milhões de dólares pela companhia.