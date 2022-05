Suspeito de massacre em Buffalo tem 18 anos e não é morador da cidade

publicidade

O homem suspeito de abrir fogo contra pessoas em um supermercado neste sábado (14), na cidade de Buffalo, no Estado de Nova York, nos Estados Unidos, tem 18 anos, é branco e não pertence à comunidade local, segundo Joseph Gramaglia, comissário de polícia.

Gramaglia destacou, durante coletiva de imprensa, que o suspeito estava fortemente armado, além de usar um câmera no capacete para transmitir ao vivo a ação que deixou 10 pessoas mortas e outras três feridas.

“O suspeito entrou no supermercado, um indivíduo de 18 anos, do sexo masculino e branco, e começou a atirar nos clientes dentro da loja. Ele tinha um capacete técnico, tinha uma câmera para transmitir ao vivo o que ele estava fazendo [...] um segurança que trabalhava no local percebeu e disparou várias vezes contra o suspeito, mas ele estava com colete à prova de balas”, disse.

Após disparar contra pessoas no estacionamento e dentro da loja, o atirador se dirigiu para a frente do supermercado, onde colocou a arma contra o próprio pescoço. “Os policiais começaram a conversar com ele para largar a arma. Ele soltou a arma. Em seguida, ele foi levado para um carro da polícia e está preso”, afirmou o comissário de polícia.

Segundo Gramaglia, o crime ocorreu por volta das 14h30min (horário local). Quatro dos mortos eram funcionários do supermercado, um deles sendo o segurança, um policial recém-aposentado que enfrentou o suspeito, mas não conseguiu parar o atirador devido ao forte equipamento de proteção que ele usava.

O prefeito de Buffalo, Byron W. Brown, afirmou, durante a coletiva de imprensa, que “esse é o pior pesadelo que qualquer comunidade pode enfrentar”, além de destacar que o atirador não pertence à cidade.

“Essa é uma comunidade em que as pessoas amam umas às outras. O atirador não pertence a essa comunidade. Ele viajou horas para chegar aqui para cometer esse crime [...] eram pessoas em um supermercado comprando. [...] esse é um dia de grande dor para nossa comunidade”, disse.