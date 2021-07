Sydney reforça confinamento devido à variante Delta do coronavírus

publicidade

O confinamento em Sydney, a maior cidade da Austrália, foi reforçado nesta sexta-feira (9) porque os novos casos de Covid-19 alcançaram um recorde. As autoridades alertaram que o surto da variante Delta está fora de controle. "Não saiam de suas casas, a menos que seja absolutamente necessário", disse a primeira-ministra do estado, Gladys Berejiklian, aos cinco milhões de habitantes de Sydney, quando a cidade registra 44 novos casos em 24 horas.

Sydney está agora em sua terceira semana de confinamento, mas continua registrando um recorde de novas infecções entre uma população que, em sua imensa maioria, ainda não está vacinada. Berejiklian pediu aos habitantes de Nova Gales do Sul que cumpram com as normas, alertando que enfrentam a maior ameaça para sua segurança "desde que começou a pandemia", devido à desobediência das normas de confinamento.

Em Sydney, foram registrados 439 novos casos desde meados de junho. Este número é baixo em comparação com a maioria das cidades do mundo, mas a Austrália evitou até agora a transmissão generalizada na comunidade, onde apenas 9% da população está totalmente vacinada. "Não podemos nos dar o luxo de pensar em viver com este vírus", alertou Berejiklian, acrescentando que os moradores "têm que mudar o rumo" se quiserem evitar milhares de mortes.

Segundo as novas normas de confinamento, estará proibido praticar exercícios ao ar livre em grupos de mais de duas pessoas e as proibições existentes de viagens não essenciais serão aplicadas de forma mais rigorosa. "O que precisamos é que todo o mundo siga as normas estabelecidas", pediu Berejiklian. "Esta cepa, a cepa Delta, é mais contagiosa que tudo o que já vimos" até agora.

