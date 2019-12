"Temi pelo pior", diz argentino dono de casa atingida por avião que saiu de Porto Alegre

publicidade

A queda de uma aeronave que saiu de Porto Alegre em solo argentino quase vitimou uma família de pelo menos três pessoas na localidade de San Fernando, cidade que faz parte da província de Buenos Aires. O acidente ocorreu depois das 23h dessa quinta-feira e causou a destruição da casa de um homem identificado pelo jornal Clarín como Daniel. Nesta sexta, ele concedeu entrevista à rede de notícias TN e relatou o sentimento de pânico logo após a queda do aparelho.

"Estava na casa do meu vizinho e estávamos por jantar, quando percebi que um avião se aproximava. Eu vi que atingiu a minha casa e temi pelo pior, temi pelo meu filho e pela minha família. Quando corri para cá, vi que não atingiu a parte habitada e que meus parentes estavam a metros dali. Pensava somente no meu filho", disse Daniel. Assim como a família do morador de San Fernando, os quatro ocupantes do avião, que são brasileiros, sobreviveram ao acidente.

Daniel disse que temeu pela vida de seu filho após acidente / Reprodução / CP

A casa, que fica na rua Charlín, está localizada bem próxima da área de um aeroporto. Informações preliminares indicam que uma pane seca teria provocado o acidente. O piloto até teria avisado da situação, mas não conseguiu evitar a queda.

Outro morador próximo da região, que não quis se identificar, disse à reportagem que poderia ter acontecido um desastre. Ele ainda relatou que pela área passam aviões de grande porte. "Isto aqui não está preparado para ser um aeroporto", acrescentou.

No momento da queda, o avião teria planado e acertou a parte elétrica da rua Charlín, deixando parte do quarteirão sem luz.