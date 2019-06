Temperaturas começam a cair na Europa

publicidade

Após seis dias de uma onda de calor na Europa, as temperaturas começaram a cair neste domingo, embora na Alemanha e Itália os termômetros continuem em níveis elevados. Na França, onde foi registrado o recorde absoluto de temperatura na sexta-feira, 45,9ºC no sul do país, as temperaturas caíram quase 10 graus em Paris e no noroeste, mas no leste do país o calor permanece intenso, a 36 ou 37ºC. Na Itália, que registrou máximas de 37 e 38ºC, a previsão meteorológica era de tempestades para a região norte, mas com uma queda das temperaturas efetiva a partir de quarta-feira.

Até o momento foram registradas oito mortes em consequência da onda de calor: quatro na França, duas na Espanha e duas na Itália. O calor, com intensidade excepcional para o mês de junho, provocou vários incêndios na França e na Espanha: muitas pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. Os vinhedos do sul da França também foram muito afetados. "Há 30 anos sou viticultor. Eu nunca vi um vinhedo queimado por uma onda de calor como ontem ", afirma Jérôme Despey, enólogo e vice-presidente do principal sindicato agrícola francês.

Incêndios na Espanha

Na Espanha, mais de 700 soldados, centenas de bombeiros, aviões e veículos de combate ao incêndio foram mobilizados para lutar contra as chamas no centro e nordeste do país, onde as temperaturas permaneciam próximas de 42ºC. Um incêndio declarado na sexta-feira à noite em Almorox (50 km ao leste de Madri) devastou mais de de 2.000 hectares e se propagava pela região, o que provocou a retirada de centenas de moradores de uma localidade próxima.

Perto da cidade de Toledo, outro incêndio obrigou moradores a abandonar suas casas. Na Catalunha (nordeste), um grande incêndio iniciado na quarta-feira devastou milhares de hectares. Neste domingo, a situação era "estável", mas ainda serão necessários vários dias antes de extinguir totalmente as chamas, informou o governo local. A meteorologia prevê o início da queda da temperatura a partir deste domingo na Península Ibérica, mas os termômetros ainda marcavam 38 graus em Madri e Albacete (leste).

Calor na Alemanha

A Alemanha também sofre com o calor, sobretudo nas regiões leste e central, com temperaturas de 36 e 37ºC. A queda de temperatura está prevista para segunda-feira. De acordo com o serviço meteorológico do país, a temperatura média de junho no país foi 4 graus superior a do período internacional de referência de 1981-2010.