Terremoto na ilha de Bali mata três pessoas e deixa 7 feridos

Três pessoas morreram neste sábado por um terremoto que abalou a ilha indonésia de Bali. O destino turístico popular acabou de reabrir para os visitantes estrangeiros. O tremor de magnitude 4,8 foi detectado em uma área relativamente pouco profunda, a dez quilômetros da superfície, ao nordeste da cidade de Banjar Wanasari.

Duas pessoas morreram quando um deslizamento de terra atingiu sua casa, e a terceira morreu na cidade portuária de Karangasem, informaram as autoridades. "O terremoto foi sentido com muita força durante cinco segundos", disse o porta-voz da agência de desastres naturais, Abdul Muhari. "As pessoas entraram em pânico e corriam para fora de suas casas", acrescentou.

O epicentro do tremor ficou longe da área mais turística de Bali, que há apenas dois dias reabriu suas portas aos voos internacionais após o desastre sofrido pela pandemia. A Indonésia sofre terremotos com frequência, por estar situada no chamado "Círculo de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende pelo sudeste asiático e a bacia do Pacífico até a América do Sul.

Em janeiro, mais de cem pessoas morreram e milhares ficaram sem casa por um terremoto de magnitude 6,2 na ilha de Sulawesi. Há três anos, mais de 4.300 pessoas morreram ou desapareceram por um terremoto de magnitude 7,5 seguido em Palu.