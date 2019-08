Tiros em shopping dos Estados Unidos deixam feridos

Atiradores, ainda não identificados, invadiram neste sábado um shopping em El Paso, no estado do Texas, nos Estados Unidos, e deixaram 18 pessoas feridas, segundo informações da imprensa norte-americana. O ataque teria ocorrido em um Wallmart, que fica dentro do Cielo Vista Mall.

A polícia de El Paso informou pelo Twitter que há um tiroteio ocorrendo em shopping da cidade. "Estamos atendendo a um chamado de um tiroteio que ainda está ativo. Por favor, evitem a área do shopping Cielo Vista, perto da estrada interestadual 10 no leste da cidade", escreveu o perfil da polícia da cidade na rede social.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.