Tiroteio em escola em Kazan, na região central da Rússia, deixa nove mortos

publicidade

Ao menos nove pessoas morreram nesta terça-feira em um tiroteio em uma escola de Kazan, cidade da região central da Rússia, informaram as agências de notícias Interfax e Ria Novosti. Pelo menos 32 pessoas ficaram feridas e estão sendo levadas para hospitais, informou a TASS uma fonte do Ministério da Educação. "As forças de segurança prenderam um adolescente suspeito de ser o autor do tiroteio", afirmou uma fonte policial citada pela Ria Novosti. O agressor tinha 19 e uma arma registada.

O jovem que saiu em disparada nesta escola na República do Tartaristão agiu sozinho, disse a repórteres a porta-voz do presidente do Tartaristão Liliya Galimova na terça-feira. Conforme relatado pela assessoria de imprensa do Comitê Nacional Anti-Terror da Rússia, um criminoso armado abriu fogo na escola nº 175 na rua Dzhaudat Faizi. Uma operação de combate ao terrorismo está ocorrendo no território adjacente à escola.

De acordo com os serviços de emergência citados pela agência Interfax, ao menos oito estudantes e um professor morreram no ataque. Segundo a fonte, o primeiro sinal de um botão de pânico da escola veio às 9h25min, e o tiroteio começou às 9h20min. Na época, havia 714 crianças e cerca de 70 funcionários na escola, incluindo 52 professores.

As imagens exibidas por emissoras de televisão mostram dezenas de pessoas do lado de fora do centro de ensino, que foi isolado por policiais e bombeiros. "Escutamos uma explosão dentro da escola, observamos muita fumaça", disse uma testemunha. "Estava na aula, ouvi uma explosão e depois tiros", confirmou uma professora. As medidas de segurança foram reforçadas por precaução em outras escolas da região.

A escola fundada em 2006 oferece instrução para 1.049 alunos e é o local onde trabalham 57 professores. O presidente russo, Vladimir Putin, instruiu o governo a tomar medidas para fornecer assistência médica e psicológica aos feridos no tiroteio na escola de Kazan e prestar assistência aos parentes dos mortos.

Ele também struiu o chefe da Guarda Nacional, Viktor Zolotov, a elaborar um novo regulamento sobre a circulação civil de armas. "O fato é que às vezes alguns tipos de armas pequenas são registradas como armas de caça, que em alguns países são usadas como fuzis de assalto e assim por diante. Isso também será resolvido com urgência pela Guarda Russa", disse Dmitry Peskov, secretário de imprensa do chefe de Estado.