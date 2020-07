Tiroteio em funeral deixa 14 feridos em Chicago

publicidade

Quatorze pessoas ficaram feridas nesta terça-feira (21), de acordo com a polícia local, em um tiroteio durante um funeral em Chicago, uma das cidades governadas pelos democratas e ameaçadas pelo presidente Donald Trump de envio de agentes federais para conter a criminalidade.

Os criminosos abriram fogo de dentro de um carro contra as pessoas que compareceram a um funeral, que dispararam de volta contra o veículo, explicou à imprensa Eric Carter, membro do Departamento de Polícia de Chicago. Em seguida, o carro sofreu um acidente e todos os passageiros puderam escapar.

Quatorze pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, completou a polícia, sem dar mais informações sobre a gravidade das lesões. A violência é endêmica em alguns bairros de Chicago, o que levou o presidente Trump a afirmar que a situação na cidade é "pior que no Afeganistão", um país devastado por décadas de guerra.

O mandatário republicano ameaça enviar forças de segurança federais a várias cidades governadas por democratas, como Chicago e Nova York, após um primeiro deslocamento de agentes para Portland, no noroeste do país. "Não vamos abandonar Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit e Baltimore", declarou Trump, acusando as autoridades destas cidades de serem membros da "esquerda radical".

Os prefeitos democratas de Portland, Seattle, Chicago, Atlanta e da capital federal, Washington, enviaram uma carta ao Departamento de Justiça em oposição ao "envio unilateral" de forças federais para suas cidades.