Tiroteio no centro de Austin, Texas, deixa 13 feridos

Um tiroteio na madrugada deste sábado deixou 13 feridos no centro de Austin, no Texas, no sul dos Estados Unidos. A polícia local explicou que respondeu a vários tiros pouco antes da 1h30min. Um comunicado do departamento das autoridades informa que "13 vítimas sofreram ferimentos a bala e um suspeito continua foragido".

"Nossos policiais responderam muito rapidamente" e "puderam iniciar imediatamente medidas para salvar muitos desses pacientes", declarou o chefe interino da polícia de Austin, Joseph Chacon, em entrevista coletiva. Duas das vítimas estão em estado crítico. A condição dos outros 11 feridos é estável.

A polícia disse ter recebido a descrição de um suspeito, mas ainda não estava claro se mais pessoas estavam envolvidas no incidente.

