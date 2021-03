Todos os Estados têm estoque crítico de "kit intubação"

publicidade

Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal estão com "estoque crítico" de abastecimento de medicamentos para intubação de pacientes em meio ao agravamento da pandemia da covid-19. Em audiência pública nesta terça-feira, o secretário de Atenção Especializada à Saúde da pasta, coronel Luiz Otávio Franco Duarte, admitiu que houve um "desequilíbrio nacional muito rápido".

Ele anunciou que o governo federal vai receber a importação de produtos por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e está em tratativas para doações da Espanha e de uma multinacional com sede no Brasil, além de haver uma "tentativa de doação" com a União Europeia. "Para essa semana, dependo de atitudes diretas com a indústria nacional", destacou, ao frisar que importações não são esperadas para os próximos dias.

Segundo o levantamento, todas as unidades federativas estão com "estoque crítico" de bloqueadores musculares, enquanto nove estão também com abastecimento insuficiente de analgésicos (AC, AP, AL, DF, CE, MA, RR, RJ e TO) e 18 de sedativos (AC, AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MS, MT, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE e TO). As requisições feitas aos fabricantes foram exclusivamente de unidades sem contratos com os setores público e privado.