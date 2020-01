Total de mortos pelo coronavírus sobe para 25 na China

publicidade

Autoridades chinesas informaram, nesta quinta-feira, que aumentou para 25 o número de mortes decorrentes de infecção pelo novo tipo de coronavírus. O total de pessoas afetadas já é superior a 610. Duas cidades chinesas estão atualmente em quarentena. Além da Wuhan, também foi isolada Huanggang, a cerca de 65 quilômetros.

Nessas duas cidades chinesas em quarentena, os transportes públicos foram suspensos e os restaurantes, os cinemas e diversos espaços públicos foram fechados, de forma a evitar a propagação do vírus.

Quase metade das províncias do país está em alerta, incluindo megalópoles como Xangai e Pequim. Também foi detectado um caso em Macau, capital mundial dos jogos de azar, onde os funcionários dos cassinos são obrigados a usar máscaras. Repetindo um pedido do presidente Xi Jinping para "deter" a epidemia, Li anunciou medidas preventivas, como ventilação e desinfecção em aeroportos, estações ferroviárias e shopping centers. Sensores de temperatura corporal também serão instalados em locais movimentados, disse ele.

Muitos países com ligações aéreas diretas ou indiretas com Wuhan, cidade onde a doença surgiu, reforçaram o controle de passageiros, tirando proveito de sua experiência com a epidemia de Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em 2002-2003, um vírus da mesma família.