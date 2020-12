Três são feridos em ataque com faca em um supermercado na Holanda

publicidade

Três pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira durante um ataque com faca e incêndio em um supermercado na principal rua comercial de Haia. A polícia prendeu um suspeito, um homem de 43 anos que estava em Pijnacker, a sudeste, nos arredores de Haia.

As autoridades avaliam que, no momento, nada indica uma motivação terrorista. De acordo com a polícia, os serviços de resgate receberam inicialmente a denúncia de um ataque com faca e um incêndio no supermercado da Grote Markt.

Após o incidente, uma parte do centro da cidade foi cercada por equipes médicas.