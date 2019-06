Trump afirma que é "ridículo" falar sobre seu impeachment

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo em sua conta no Twitter que é "ridículo" falar sobre impeachment e que os verdadeiros crimes foram cometidos pelo "outro lado".

"Quase 70% em nova pesquisa dizem não ao impeachment. É tão ridículo até falar sobre este assunto quando todos os crimes foram cometidos pelo outro lado. Eles não conseguem ganhar uma eleição de forma justa!", diz o tuíte.

Segundo pesquisa do Wall Street Journal e da NBC News publicada neste domingo, o número de norte-americanos que pedem que o impeachment do presidente seja imediatamente colocado na pauta do Congresso aumentou dez pontos porcentuais desde o mês passado, chegando a 27%.

O maior aumento entre os que acreditam que o Congresso deve tratar agora do impeachment é entre apoiadores do Partido Democrata. Ainda segundo a pesquisa, 48% dos norte-americanos acham que o Congresso não deve colocar o impeachment em pauta e deve deixar Trump terminar seu mandato - número estável desde maio.

Almost 70% in new Poll say don’t impeach. So ridiculous to even be talking about this subject when all of the crimes were committed by the other side. They can’t win the election fairly!