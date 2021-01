Trump anuncia que não irá na posse de Joe Biden

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou no Twitter nesta sexta que não irá na posse de Joe Biden, eleito para comandar a Casa Branca para os próximos quatro anos. A cerimônia ocorrerá no dia 20 de janeiro. Mais cedo, na primeira publicação em texto na rede social após ter a conta temporariamente bloqueada, Trump, se colocou como defensor de seus eleitores, que ele classificou de "grandes patriotas americanos". Na mensagem, o republicano garantiu que seus apoiadores terão uma "voz gigante" no futuro e que não serão "desrespeitados".

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Trump, que há dois meses denuncia, sem provas, uma fraude eleitoral, finalmente reconheceu na quinta-feira que seu mandato estava chegando ao fim. E, embora não tenha admitido explicitamente o triunfo de Biden, prometeu "garantir uma transição de poder tranquila, ordenada e sem problemas".

O líder da Casa Branca tem sido duramente pressionado por ter incitado um protesto na sede do Legislativo dos EUA, que terminou em violência e na invasão do Capitólio. Pelo menos cinco pessoas morreram nos confrontos, que interromperam a sessão de certificação da vitória do democrata nas eleições presidenciais.

Veja Também

O comportamento de Trump levou democratas a pedirem sua destituição antes do fim do mandato, por meio da invocação da 25ª emenda da Constituição ou do impeachment. Vários integrantes do governo entregaram seus cargos em resposta ao episódio, incluindo as secretárias de Educação, Betsy Devos, e de Transportes, Elaine Chao.