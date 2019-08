Trump anuncia tarifa de 10% sobre US$ 300 bilhões em importações chinesas

publicidade

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta quinta-feira, tarifas de 10% sobre um volume de 300 bilhões de dólares de importações chinesas a partir de 1º de setembro, em uma nova escalada nas tensões entre as duas maiores economias do mundo. Ainda assim, Trump garantiu que as negociações comerciais seguirão adiante.

No Twitter, o presidente disse que "os Estados Unidos vão começar a aplicar, a partir de 1º de setembro, uma tarifa adicional de 10% sobre os 300 bilhões de dólares restantes de importações de bens e produtos" da China. "Esperamos continuar com nosso diálogo positivo com a China para um acordo comercial e sentir que o futuro entre nossos dois países vai ser muito brilhante", acrescentou Trump.

Em uma série de mensagens no Twitter, o presidente garantiu que a China "havia concordado em comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos em grande quantidade, mas não fez isso". "Adicionalmente, meu amigo, o presidente Xi, disse que ia parar a venda de fentanyl para os Estados Unidos. Isso nunca aconteceu, os americanos continuam morrendo!", afirmou Trump, referindo-se a seu colega chinês, Xi Jinping.

O anúncio caiu como um balde de água fria sobre os mercados. O petróleo caía 6% em Nova York, e os principais indicadores de Wall Street operavam com perdas.

As negociações comerciais entre China e Estados Unidos haviam sido retomadas esta semana em Xangai. Ambas as partes informaram que os diálogos foram "produtivos". A guerra comercial foi deflagrada há pouco mais de um ano pelo presidente Trump para forçar a China a negociar. Segundo o cronograma das conversas, está prevista uma nova rodada de contatos mês que vem em Washington.

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019