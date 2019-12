Trump chama de "ridículas" acusações para impeachment

publicidade

* Com informações de agências internacionais

O presidente Donald Trump respondeu ao anúncio de acusações formais de impeachment feito pelos congressistas democratas nesta terça-feira chamando-as de "ridículas". Trump também voltou a alegar no Twitter de que é vítima de uma "caça às bruxas".



WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019



Trump deverá responder julgamento político protocolado por Democratas, que acusam o presidente norte-americano de abuso de poder e obstrução de investigações referentes ao telefonema em que supostamente pedia que o colega ucraniano, Volodomir Zelenski, investigasse negócios da família de seu rival político para as eleições do ano que vem à Casa Branca, com empresas da Ucrânia.



O presidente dos EUA nega as acusações e sustenta que falas atribuídas a ele foram retiradas de contexto, adulteradas e mal interpretadas durante leitura do congressista que chefia o Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff. Em publicação recente, reagindo a anúncio de denúncia formal, Trump qualificou declarações do parlamentar como "horriveis e fraudulentas".

Shifty Schiff, a totally corrupt politician, made up a horrible and fraudulent statement, read it to Congress, and said those words came from me. He got caught, was very embarrassed, yet nothing happened to him for committing this fraud. He’ll eventually have to answer for this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Caso a Câmara dos Representantes, majoritaramente democrata, aprovar andamento de julgamento, Trump será o terceiro chefe de Estado dos Estados Unidos a ser submetido a processo que poderá culminar no fim precoce de seu mandato um ano antes das eleições presidenciais. No entanto, os partidários do presidente consideram improvável que processo prospere no Senado, onde a maioria faz parte do Partido Republicano.