Trump considerou discurso antes da invasão ao Congresso ''totalmente apropriado''

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta terça-feira que seu discurso para milhares de simpatizantes na semana passada tenha tido algo a ver com a violência que explodiu pouco depois.

"Analisaram meu discurso, minhas palavras e meu parágrafo final, minha oração final, e todos pensaram que era totalmente apropriado", disse Trump a jornalistas, antes de seguir para o Texas.

Pedido de Impeachment

Trump disse que seu segundo pedido de impeachment é a "continuação da maior caça às bruxas da história da política". O pedido apresentado na segunda-feira alegava que Trump incitou uma "insurreição". Antes disso, os congressistas tentaram acionar a 25ª emenda da constituição, que paassaria o poder ao vice-presidente, Mike Pence, mas os republicanos na Câmara conseguiram barra a medida.

O bilionário é alvo de críticas após ter realizado um comício para seus apoiadores questionando o resultado das urnas em novembro. As falas do presidente acabaram incentivando os atos violentos que aconteceram no Capitólio, na última quarta-feira.

A invasão

Os apoiadores de Trump se organizaram pelas redes sociais e com o apoio do presidente para uma manifestação contra a certificação de Joe Biden como vencedor das eleições presidenciais. A mobilização ocorre porque os eleitores do presidente defendem que houve fraude para beneficiar o candidato democrata. Isso porque alguns estados tradicionalmente republicanos votaram em Joe Biden.

Uma multidão se concentrou diante do Capitólio carregando bandeiras e cartazes, mas um grupo de dezenas de manifestantes conseguiu entrar no prédio na tentativa de invadir a sessão do Congresso. A ação foi registrada e transmitida pela internet e a polícia conseguiu identificar e prender alguns participantes. Um deles foi fotografado com os pés sobre a mesa do escritório da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e após viralizar nas redes sociais foi identificado e preso.