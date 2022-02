Trump culpa governo Biden por ataque russo à Ucrânia e diz que ação não ocorreria em seu governo

publicidade

Em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o governo Joe Biden pela ação militar russa e disse que a invasão nunca teria acontecido sob seu governo. A declaração foi feita em entrevista ao Fox News, na última quarta-feira.

Na ocasião, Trump ainda voltou a alegar que as eleições presidenciais de 2020 foram fraudulentas. Segundo ele, a "farsa russa" destruiu o bom relacionamento que tinha com o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping.

“Quando jovem, sempre ouvi dizer que a pior coisa que pode acontecer é unir esses dois países [China e Rússia]", disse à reporter Laura Ingraham. Para ele, Obama e Biden juntaram Putin e Jinping, enquanto ele os manteve separados.

O ex-presidente também vinculou a invasão da Rússia com a saída desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão, em agosto do ano passado, em que ressalou a fraqueza dos americanos.

"Não acho que Biden esteja monitorando [a situação], acho que provavelmente está dormindo agora", afirmou ao analisar posicionamento do atual mandatário.

