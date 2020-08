Trump diz que explosões em Beirute "parecem um ataque terrível"

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, que envia suas condolências ao Líbano pelas dezenas de mortos e milhares de feridos em uma enorme explosão em Beirute, que ele considerou um possível ataque, e ofereceu ajuda ao país.

"Os Estados Unidos estão prontos para ajudar o Líbano", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca. "Estaremos lá para ajudar. Parece um ataque terrível."

Quando perguntado mais tarde sobre a hipótese, Trump disse que havia conversado com oficiais militares dos EUA que acreditam que a explosão pareceu um ataque, "uma bomba de algum tipo".

O ministro do Interior do Líbano disse que as informações iniciais indicam que o incidente teria sido causado por um material altamente explosivo, apreendido anos atrás e armazenado no porto, que explodiu.

Cobrança

O pré-candidato democrata Joe Biden também se manifestou sobre o incidente, pedindo mobilização do governo americano e de outros países.

"Nossos corações e orações estão com o povo do Líbano e as vítimas da terrível explosão em Beirute. Peço ao governo Trump e à comunidade internacional que mobilizem imediatamente a assistência aos milhares de feridos na explosão", escreveu em sua conta oficial no Twitter.