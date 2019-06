Trump espera reunião "produtiva" com Xi Jinping

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que espera uma reunião "produtiva" com o colega chinês, Xi Jinping, à margem do G20 em Osaka. "Acredito que será produtiva", declarou Trump sobre o encontro que acontecerá no sábado, quando os dois governantes conversarão sobre maneiras de frear a escalada comercial e tecnológica entre os dois países. "Será um dia muito emocionante", completou.



Trump indicou, no entanto, que não prometeu nenhuma suspensão das tarifas de importação sobre os produtos chineses. Mais cedo, o governo chinês advertiu que o protecionismo e as "técnicas de assédio" ameaçam a ordem mundial.



"Todos os líderes na reunião ressaltaram que o unilateralismo, o protecionismo e o assédio estão aumentando e representam uma grave ameaça para a globalização econômica e a ordem internacional", disse um porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Dai Bing.



Chanceler fez referência a uma reunião entre o presidente chinês e os presidentes de três países africanos, Cyril Ramaphosa (África do Sul), Abdel Fatah al Sisi (Egito) e Macky Sall (Senegal), à margem do encontro do G20 no Japão. China e Estados Unidos travam uma batalha de tarifas de importação nos últimos meses, no caso de Washington de até 200 bilhões de dólares sobre produtos chineses.