Trump lamenta ataque em shopping de El Paso: "Relatos são muito ruins, muitos mortos"

Pelo Twitter, o presidente norte-americano Donald Trump lamentou o tiroteio em um shopping na cidade de El Paso, umas das 20 maiores do país, no estado Texas, e afirmou que as notícias vindas do local são horríveis. As autoridades não informaram o número de mortes. "Tiroteios terríveis em El Paso, Texas. Os relatos são muito ruins, muitos mortos. Estou trabalhando com autoridades estaduais e locais e com a aplicação da lei. Falei com o governador para oferecer apoio total do governo federal. Deus esteja com todos vocês!", escreveu em sua rede social.