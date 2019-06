Trump lançará campanha de 2020 dia 18 de junho em Orlando

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou nessa sexta-feira (31) que vai lançar formalmente sua campanha à reeleição para 2020 no dia 18 de junho na Flórida, começando o que poderá ser uma difícil disputa por mais quatro anos na Casa Branca.

Em uma publicação no Twitter, Trump disse que faria um comício ao lado de sua esposa, Melania, do vice-presidente Mike Pence e a esposa, Karen, no Amway Center, local com capacidade para 20 mil pessoas em Orlando, na Flórida. "Junte-se a nós nesse comício histórico", escreveu.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG