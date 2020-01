Trump limitará vistos para mulheres grávidas para frear "turismo de maternidade"

publicidade

O governo de Donald Trump vai limitar os vistos temporários concedidos a mulheres grávidas suspeitas de querer ir aos Estados Unidos para que o filho se beneficie automaticamente da nacionalidade americana, devido ao local do nascimento.

"A partir de 24 de janeiro de 2020, o Departamento de Estado não vai mais emitir vistos temporários para estrangeiros que queiram entrar nos Estados Unidos para fazer 'turismo de maternidade'", a fim de aproveitar a lei do solo americano, anunciou nesta quinta-feira a Casa Branca em um comunicado. As novas regras se dirigem às mulheres que "viajam aos Estados Unidos para que, ao dar à luz em solo americano, seu filho obtenha automaticamente e permanentemente a nacionalidade americana", disse. "Essa mudança regulamentar é necessária para reforçar a segurança", e a "integridade da cidadania americana", disse em um comunicado.

Qualificando a prática como uma "evidente lacuna migratória", a administração assegura que a "indústria do turismo de maternidade" ameaça ser uma "sobrecarrega" para os hospitais do país e uma ameaça à segurança país. A Constituição de Estados Unidos garante a cidadania automática a qualquer pessoa nascida em território americano. Trump transformou a restrição à imigração uma prioridade de seu governo e ameaçou, no passado, abolir a cidadania por direito de nascimento.