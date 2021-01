Trump pede que apoiadores se "mantenham pacíficos" em protestos no Capitólio

O presidente americano, Donald Trump, pediu protestos "pacíficos" após seus apoiadores invadirem o Capitólio depois de uma manifestação nesta quarta. O chefe do Executivo dos EUA exigiu que o Congresso rejeitasse a certificação da vitória do presidente eleito, Joe Biden.

"Por favor, apoiem nossa Polícia do Capitólio e os agentes da lei", escreveu Trump no Twitter mais de uma hora antes de os manifestantes violarem o cordão de segurança.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!