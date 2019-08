Trump recebe carta de Kim e diz que não gosta dos exercícios com Seul

publicidade

O presidente Donald Trump afirmou, nesta sexta-feira (9), que concorda com a oposição de Kim Jong-un aos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, depois de receber mais carta do líder norte-coreano. Trump classificou a missiva de "ótima carta", na qual o líder norte-coreano teria explicado por que Pyongyang fez testes com mísseis recentemente. Kim "não estava feliz com os exercícios militares", disse Trump sobre o conteúdo da carta. "Eu também nunca gostei deles", acrescentou.