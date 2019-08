Trump retalia China e eleva tarifas de 25% para 30% a partir de outubro

publicidade

O presidente Donald Trump revidou a China na sexta-feira em sua crescente guerra comercial, elevando tarifas existentes e planejadas - uma retaliação ao anúncio de Pequim no início do dia de novas tarifas sobre produtos americanos. Trump criticou a "relação comercial injusta" e disse que "a China não deveria ter colocado novas tarifas sobre 75 bilhões de dólares de produtos americanos (com motivação politicamente!)".

A resposta prometida - que veio em uma típica sequência de tuítes de Trump - disse que as tarifas existentes de 25% sobre 250 bilhões em produtos chineses aumentarão para 30% a partir de 1º de outubro. E as tarifas sobre 300 bilhões de dólares em produtos que devem entrar em vigor em 1º de setembro e eram de 10% agora serão fixadas em 15%, anunciou.