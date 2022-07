Turistas gaúchos presos em nevasca são resgatados em Santiago

publicidade

Chegaram à capital, Santiago, nesta terça-feira, os 34 gaúchos retidos no Chile desde o sábado passado. O grupo, composto de 29 idosos e uma gestante, além de crianças, ficou preso no país vizinho em razão de uma nevasca e, só no fim da tarde de hoje conseguiu, com a ajuda de forças oficiais, chegar a um hotel.

“Descemos a cordilheira com o Exercito até a base militar em Los Andes”, informou um dos turistas, Gerson Henrich da Silva, à Rádio Guaíba. “Da base, um ônibus de viagem nos pegou e nos trouxe até o centro de Santiago, aonde iremos nos hospedar em um hotel”, completou.

Antes de serem levados à base militar, o grupo de turistas, todos eles moradores de Teutônia e Estrela, no Vale do Taquari, ficou três dias dormindo no ônibus que os transportou. Impedidos de se locomover devido ao bloqueou do tráfego rodoviário, os gaúchos também tiveram de se alimentar dentro do veículo até o resgate.

Nesta terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores reforçou à Rádio Guaíba que mantém contato com as autoridades chilenas para monitorar as condições do grupo. Contudo, enquanto segue o trabalho de retirada da neve, não há previsão de liberação do trânsito e nem data definida para o retorno dos gaúchos. A meteorologia prevê, ainda, que outra nevasca atinja o Chile nesta quarta-feira.

Contratempo

O grupo saiu do Vale do Taquari na quarta-feira, em viagem turística. Depois de passarem por Mendoza, na Argentina, os gaúchos se dirigiam a Santiago do Chile para ficar mais quatro dias. Após, o plano era voltar a Mendoza antes de retornar ao Brasil, mas a nevasca bloqueou o tráfego e impediu o retorno.

Em contato com a imprensa brasileira, os brasileiros disseram não ter recebido, por parte das autoridades, o mesmo tratamento que os chilenos na mesma situação. Somente na noite de domingo é que oficiais do Exército do Chile foram ao local e disponibilizaram uma refeição. Os gaúchos também só tiveram acesso a banho nessa segunda-feira.