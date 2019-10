Turquia e Rússia farão patrulhas conjuntas para verificar retirada curda na Síria

publicidade

Patrulhas conjuntas da Rússia e da Turquia vão verificar se os combatentes curdos - considerados terroristas por Ancara, mas apoiados pelo Ocidente - se retiraram do nordeste da Síria, como informou Moscou nesta terça-feira.

"Determinaremos, por meio de patrulhas conjuntas (russo-turcas), se os terroristas realmente se retiraram", afirmou o diretor de comunicação do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun.

Retirada das forças curdas do norte da Síria

A Rússia anunciou nesta terça-feira que a retirada das forças curdas do norte da Síria, realizada no âmbito de um acordo russo-turco, foi concluída "mais cedo do que o esperado".

"A retirada de unidades armadas do território em que um corredor de segurança deve ser criado foi concluída mais cedo do que o planejado", disse o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, citado pelas agências de notícias russas. Iniciada em 23 de outubro, essa retirada deveria terminar por volta das 15h00 GMT (12h00 de Brasília) desta terça-feira.